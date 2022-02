Arcella, un'altra cabina elettrica trasformata in opera d'arte

E' poco prima della Birreria Gasoline, all'altezza del semaforo di via Guido Reni nei pressi dell'ex Saimp. Ancora una cabina elettrica, risalente agli anni '50, che si trasforma in opera d'arte. E' la terza all'Arcella. Questa volta, a darle colore, un volto, un'identità, è stato l’artista di Vittorio Veneto, Mike 128. «Ringraziamo i partner privati come E-Distribuzione – sottolinea Alessandra De Crescenzo del collettivo Arcellatown - che si offrono come sostenitori di progetti che sono in grado di muovere un turismo intellettualmente proattivo anche verso i rioni di edilizia popolare come in questo caso. Con questa rassegna artistica diffusa ci teniamo a mettere in risalto non solo le discipline da sempre oggetto di ricerca del nostro storico Ateneo, ma affronteremo un focus particolare sulle figure femminili iconiche e libere come Frida Khalo in una citta? come Padova, e non solo, che ha ancora un divario da colmare in tema di rappresentazioni artistiche pubbliche femminili per quanto concerne statue e affreschi».

E' stato quindi scelto Mike 128, per realizzare un’opera su un impianto di trasformazione dell’Azienda del Gruppo Enel, situato in via Fornace Morandi a Padova, nel quartiere Arcella, divenuto protagonista negli ultimi anni di un fermento artistico di spicco che lo ha posto al centro di grande attenzione mediatica. Committente dell’opera, intitolata “Lei”, e? proprio Arcellatown, la community social collettore di questi movimenti artistici che danno voce oggi piu? che mai ad un quartiere che ha molto da esprimere e lo fa in maniera indipendente ed autonoma dal “basso”. Quest’opera e? il terzo di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di 8 cabine elettriche di E-Distribuzione nel quartiere Arcella per gli 8 secoli dell’Ateneo di Padova ed e? stata realizzata con il contributo ed il patrocinio dell’Universita? di Padova.