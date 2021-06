Arcella: un murales per inaugurare il mese del Pride

/ Via Jacopo da Montagnana

Giugno è da sempre il mese dei diritti LGBTQ+ e Padova Pride organizza la grande ouverture del Pride Village con un il consueto gemellaggio annuale con le varie anime dell'Arcella. Per questo motivo martedì 1 giugno alle ore 18.00, Padova Pride, Arcellatown, Mille e Una Arcella presentano il nuovo lavoro di Lapimh. L'artista ha dedicato un murales alla comunità LGBTQ+ e l'opera si trova all'interno del parco Milkovich, in Via Jacopo da Montagnana, sul retro del campo da calcio del patronato dell'Arcella.

Spiega “Pablo” Mauro Rolle che fa parte della consulta del quartiere Arcella ed è presidente delle Mille e una Arcella che l'aumento esponenziale dell'arte di strada è sostenuto anche dalle associazioni che stanno cercando di colorare intere aree per riqualificare l'Arcella. «Il progetto e la sua elaborazione non a caso nasce qui dove c'è una condivisione di percorsi e di valori che diventa pratica reale di libertà».