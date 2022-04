Ad ArcellaBella arriva il cinema all'aperto da ascoltare con le cuffie

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà come aprire un nuovo cinema, con duecento posti a sedere. La novità è che a tutti coloro che parteciperanno alle proiezioni sarà consegnata una cuffia per poter assistere e ascoltare alla proiezione. Un'idea proposta dal MultiAstra e presentata da chi l'ha pensata, Alberto Fassina. Ma Arcella Bellla non sarà solo cinema, 30 concerti, 140 giorni di iniziative, buon cibo, una rassegna di cinema all’aperto a cura del Multisala Astra, un gruppo di lavoro under 35, obiettivo 100mila presenze. Arcella Bella, appuntamento saliente dell’estate padovana, torna per il quarto anno al Parco Milcovich, nel quartiere più grande di Padova.