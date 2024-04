Archiviate le accuse per 5 attivisti padovani di Ultima Generazione incatenati agli Scrovegni

E' arrivata l’archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari di Padova riguardante il procedimento penale per associazione per delinquere a carico di 5 attivisti di Ultima Generazione. La richiesta giunge dal pubblico ministero che, nella richiesta di archiviazione, ha sostenuto la mancanza di organizzazione volta alla commissione di reati, successivamente confermata dal giudice. L’accusa riguardava fatti accaduti nel 2022: in diverse occasioni gli attivisti avevano bloccato due strade a Padova, imbrattato due muri e si erano incatenati alle transenne della Cappella degli Scrovegni.

La difesa

L’avvocato Leonardo De Luca che ha seguito Ultima Generazione ha dichiarato: «Siamo soddisfatti che la Procura di Padova, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari avvenuto ad aprile del 2023, abbia mutato la propria valutazione dei fatti contestati richiedendo l'archiviazione per l'ipotesi di associazione per delinquere. La richiesta è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari. Fin da subito avevamo evidenziato come non sussistessero, sotto un criterio oggettivo e soggettivo, i presupposti per una contestazione simile e di tale gravità».

Le proteste

«Le proteste di Ultima Generazione vanno intese - ha spiegato un appello diffuso da un gruppo di avvocati - come un atto dovuto in difesa della nostra Costituzione, laddove l’art. 9 tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Abbiamo un governo che, in periodo di profonda crisi, anziché ascoltare le richieste dei cittadini, spreca tempo a sminuire comuni cittadini che esercitano il loro diritto costituzionale di protesta, etichettandoli come eco-vandali al fine di giustificare la creazione di leggi ad hoc. La nostra libertà di manifestazione è ogni giorno di più un miraggio, appannaggio solo di chi è vicino al Governo Meloni, mentre chi ha idee politiche diverse ottiene multe esorbitanti, leggi ad hoc e manganellate. Con buona pace di Meloni e delle lobby che difende, non siamo unicamente attori economici ma prima di tutto politici. È fondamentale, per mantenere viva la nostra democrazia, nutrire il pensiero critico attraverso le manifestazioni, il dialogo e il conflitto. Le azioni compiute da Ultima Generazione sono imposte dalla necessità di salvare le persone dal pericolo di un danno grave e irreversibile. Sono il risultato di decenni di manifestazioni autorizzate rimaste inascoltate. È il tentativo di un’ultima legittima difesa, con azioni certamente non sproporzionate rispetto al disastro che tutti vorrebbero fosse scongiurato».