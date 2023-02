Solesino, assolti il sindaco Bentani e il vicesindaco Dargenio: erano accusati di concussione

Dopo tre anni di indagini il Gip del Tribunale di Rovigo Raffaele Belvedere ha archiviato definitivamente il procedimento penale per i reati di concussione e calunnia nei confronti del sindaco di Solesino Elvy Bentani e del vicesindaco Orfeo Dargenio in quanto non hanno commesso alcun reato nell'esercizio delle loro funzioni, avallando la richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero Andrea Bigiarini.

Archiviazione.

Nel procedimento venivano accusati, in concorso con sindaco e vicesindaco, dei reati anche l'attuale comandante della polizia locale Cesare Basso e l'ex segretario comunale di Solesino (nonché padre del vicesindaco) Antonio Dargenio. Le accuse, risultate infondate dalla Procura, furono mosse in contemporanea dai due consiglieri di minoranza Sandro Bardozzo e Nicola Fusaro, dall'assessore Luana Levis e dall'ex capo dei vigili urbani Maurizio Cavatton. La notizia dell'avviso di garanzia per concussione e calunnia degli amministratori padovani finì nelle cronache nazionali nel 2020, creando molto scalpore: per i quattro indagati il provvedimento di archiviazione rappresenta la fine di un incubo.