Gira armata di una mazza da baseball: denunciata

Era a spasso con una mazza da baseball, per questo motivo è stata fermata e poi denunciata dai Carabinieri, una donna di 48 anni. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova l'hanno denunciata in stato di libertà per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. La donna è già nota alle forze dell’ordine.

I fatti si sono verificati nel corso della notte tra sabato e domenica, in via Einaudi. I militari a seguito di segnalazione hanno proceduto al controllo della donna che non ha dato spiegazione del perché si aggirava a piedi armata di mazza da baseball della lunghezza di 61 cm. L'arma impropria è stata sequestrata. La donna dovrà invece rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.