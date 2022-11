Ubriaco fradicio "salta" il posto di blocco: raggiunto e denunciato

Ubriaco fradicio si imbatte in un posto di controllo dei carabinieri e invece di fermarsi all'alt, ingrana la marcia e fugge. Durante l'inseguimento si è reso protagonista di manovre azzardate che per pura fatalità non hanno provocato incidenti stradali.

I fatti

E' successo ieri notte, 13 novembre ad Arquà Petrarca. I militari dell'Arma della stazione di Galzignano Terme hanno predisposto un controllo in una delle principali arterie del territorio. Ad un tratto è sopraggiunta un auto e i carabinieri hanno fatto ampi cenni al conducente di accostare. Quest'ultimo è fuggito. I militari sono subito saliti sull'auto di servizio e si sono messi al suo inseguimento. L'obiettivo è stato raggiunto all'altezza di Baone dove il fuggitivo tra l'altro risiede. Le forze dell'ordine, dopo averlo identificato, gli hanno imposto l'alcoltest. L'automobilista, in evidente stato di alterazione psicofisica si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti.

Le conseguenze

L'uomo, un quarantanovenne, è stato accompagnato in caserma e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alt. E' stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di eseguire l'alcoltest. Nel Codice della Strada questo tipo di atteggiamento rappresenta un'ammissione di colpa. Contestualmente gli è stata anche ritirata la patente di guida.