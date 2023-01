Tutti in corriera in partenza per la gita, ma l'assicurazione del mezzo è scaduta

Tutti in corriera, si parte. Anzi no. Brusco stop alla gita scolastica. Ieri mattina 26 gennaio una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco si è portata ad Arquà Petrarca da dove doveva partire una gita di una scolaresca. Gli agenti hanno effettuato alcuni accertamenti sul pullman e hanno appurato come l'autista stesse viaggiando con l'assicurazione scaduta.

Cosa è successo

Terminate le verifiche il conducente è stato sanzionato per guida senza assicurazione, mentre gli insegnanti e gli alunni di quarta elementare della scuola Naccari sono stati fatti scendere. E' stato necessario contattare una nuova corriera per poter affrontare la giornata fuori dalle aule. Durante i concitati momenti degli accertamenti non si sono verificate tensioni visto che gli stessi poliziotti hanno fatto capire ai bambini che il loro intervento era rivolto a garantirgli la massima sicurezza. I giovani alunni hanno apprezzato e, incuriositi, hanno formulato diverse domande ai poliziotti legate alla loro attività.

Controlli

Quello di ieri mattina è soltanto uno dei tanti controlli che la Polizia stradale effettuerà nei prossimi mesi sulle corriere in partenza cariche di scolaresche ed insegnanti. Si tratta di un progetto studiato nei dettagli dal mondo dell'istruzione con la Stradale per fare in modo che i viaggi degli studenti avvengano nel massimo della sicurezza. Negli anni passati, è giusto sottolinearlo, sono stati riscontrati casi di autisti positivi all'alcoltest, situazioni in cui mancavano gli estintori e altri con gli pneumatici non idonei a correre lungo le strade .