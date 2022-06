Fiamme in campagna: distrutte le rotoballe

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco allertati per un vasto incendio che ha colpito un campo agricolo nelle campagne di Arre di via Del Cristo dove si trovavano 15 rotoballe di fieno. E' successo oggi 30 giugno dopo le 2. Le fiamme sono state notate nell'oscurità a diverse chilometri di distanza. Immediato l'allarme al 115. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco di Piove di Sacco e Padova con un'autopompa, un'autobotte, un modulo incendio boschivo e sette operatori. Non senza fatica i pompieri hanno circoscritto il rogo. Un intervento provvidenziale che ha evitato che il rogo andasse ad intaccare altri campi coltivati. L'attività dei Vigili del fuoco è andata avanti fino alle 10 del mattino. Sono in corso indagini per ricostruire quanto è accaduto e scongiurare l'ipotesi dolosa. Non si registrano feriti e intossicati.