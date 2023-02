Il mondo del volontariato in lutto: addio a Maurizio Fiore

E' stato uno dei molteplici "eroi invisibili" della pandemia, portando un sollievo agli anziani soli, poi si è speso senza sentire la fatica per aiutare la popolazione ucraina vittima della guerra. A 49 anni si è spento Maurizio Fiore, punta di diamante del gruppo comunale di Arre della Protezione civile. Siciliano di Agrigento, era arrivato in Veneto negli anni Noventa. Ha lavorato con passione e dedizione alle Acciaierie Venete. Un tumore l'ha devastato e gli ha tolto ogni speranza di sopravvivenza.

La malattia

Da qualche mese aveva avvertito nel suo fisico qualcosa che non andava. Tutto sarebbe nato da dolori alla schiena. Esami accurati l'hanno messo di fronte alla triste realtà. E' iniziato il travaglio della chemioterapia che il quarantanovenne ha vissuto con la massima dignità, con il desiderio interiore di guarire per tornare a spendersi per il prossimo attraverso il volontariato. Maurizio era single. Era una persona amata da tutti per il suo senso del dovere, il grande cuore, la voglia di mettere il bene degli altri davanti a tutto. Sabato sera, 19 febbraio, il cancro si è portato via Maurizio nonostante le cure a cui si sottoponeva. Ad Arre dove era conosciutissimo, ma non solo, adesso tutti si sentono un po' più soli.

Le esequie

Domani 22 febbraio è previsto il funerale di Maurizio. L'appuntamento è alle 9 nella parrocchia di Arre, poi il feretro tornerà in Sicilia dove il quarantanovenne è nato e cresciuto. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole tutti coloro che lo conoscevano, l'apprezzavano e hanno avuto la fortuna di trascorrere anche solo qualche minuto in sua compagnia.