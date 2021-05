Arrestato l'imprenditore ed ex pilota Pinton, deve scontare 2 anni per reati fiscali

Dovrà scontare due anni per reati fiscali Ivone Pinton, 69 anni, imprenditore ed ex pilota automobilistico. I carabinieri lo hanno arrestato.

Il fatto

Martedì 11 maggio l’imprenditore è stato arrestato come da ordinanza emessa dalla Procura di Padova. Sconterà due anni agli arresti domiciliari per reati fiscali nella sua casa di Borgoricco. L’uomo tra il 2008 e il 2009 non aveva dichiarato al fisco 6 milioni di euro. In quel periodo era il legale rappresentante della Quaranta srl, dichiarata fallita. Pinton è conosciuto per aver fondato la scuderia automobilistica Durango a Mellaredo di Pianiga (Venezia) che ha partecipato a diversi campionati di Formula 3000 e GP2.