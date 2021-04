Aggressione ai controlli di Trenitalia e Busitalia: un arresto e due denunce

Venerdì movimentato per i carabinieri che sono intervenuti sia in stazione a Monselice, sia nello scalo Ferroviario di Padova per alcune persone che non volevano pagare il ticket di viaggio

Serie di interventi dei carabinieri tra le giornate di venerdì e sabato per interruzione di pubblico servizio con una persona denunciata e una coppia di nigeriani arrestati.

La stazione

I militari la mattina del 2 aprile sono accorsi a Monselice e hanno indagato in stato di libertà per resistenza e interruzione di pubblico servizio un 21enne nato in Guinea residente nella città murata. Il giovane nella locale stazione ha fatto resistenza durante un controllo di pre-filtraggio dei passeggeri. L'uomo per raggiungere il treno diretto a Venezia ha colpito alle braccia e alle gambe con la bicicletta due impiegati di Trenitalia che gli avevano chiesto il titolo di viaggio. L'indagato ha mostrato una carta d'identità fasulla. I dipendenti delle ferrovie sono stati curati in pronto soccorso e dimessi con una prognosi di 15 e 7 giorni. Il treno è ripartito con mezz'ora di ritardo.

In città

Sempre venerdì pomeriggio, nel corso di alcuni controlli mirati, i militari del Norm di Padova hanno arrestato per resistenza due veneziani: E.H., nigeriana di 27 anni residente a Vigonovo (Ve) e N.E., 33enne anche lui di Vigonovo: entrambi a bordo della linea 10 del trasporto pubblico locale, a seguito di un controllo da parte dei dipendenti di BusItalia all'altezza di piazzale Stazione, hanno tentato di fuggire per evitare di essere scoperti senza ticket di viaggio. I due stranieri hanno opposto resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti, tentando di prenderli a calci e pugni. Durante l'identificazione la donna ha accusato un lieve malore ed è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Entrambi sono stati arrestati e scarcerati sabato mattina ai sensi dell'articolo 121.