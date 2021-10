Troppe violazioni dei domiciliari, 45enne torna in carcere

Troppe volte ha violato i termini degli arresti domiciliari. Troppe “passeggiate” non consentite e ora è tornato in carcere.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 27 ottobre i carabinieri hanno arrestato un 45enne di Noventa Padovana. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari ma in diverse occasioni i carabinieri lo hanno sorpreso fuori dal raggio in cui gli era consentito muoversi. La Corte d’appello di Venezia ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: l’uomo ora si trova al Due Palazzi.