È ai domiciliari per tentato furto aggravato, evade per fare una passeggiata: arrestato

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre passeggiava senza averne il permesso: il ragazzo è agli arresti domiciliari per tentato furto aggravato e non può uscire di casa a meno di averne l'autorizzazione dalle autorità. Sono scattate le manette

Era agli arresti domiciliari per aver tentato di rubare dei soldi da un distributore automatico. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre faceva una passeggiata non consentita.

Il fatto

Poco prima delle tre del pomeriggio di martedì 30 marzo i carabinieri hanno arrestato per evasione Marouane Ghazlani, 21enne marocchino, residente a Monselice. Il ragazzo è agli arresti domiciliari per un tentato furto aggravato e invece ha deciso di fare una passeggiata dopo pranzo. I carabinieri lo hanno sorpreso in giro e lo hanno subito fermato.