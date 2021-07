Evade dai domiciliari per andare in un internet point: 52enne arrestato

È evaso dai domiciliari per fare una passeggiata fino a un internet point. Cosa dovesse fare è ancora un mistero.

Il fatto

La sera di martedì 6 luglio i carabinieri del Norm di Padova sono andati a casa di un 52enne tunisino ai domiciliari per controllare che rispettasse la pena. Ma l’uomo non era in casa. È stato trovato presso un internet point e arrestato. Il 52enne è stato riportato nella sua abitazione dove dovrà continuare a scontare i domiciliari.