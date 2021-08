A zonzo in auto fuori dal Comune nonostante il divieto: 44enne in manette

In giro in macchina, pur non potendo: i carabinieri di Vescovana hanno arrestato S.F., 44enne residente nel medesimo paese, in quanto trovato alla guida nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

I fatti

Teatro dell'accaduto Stanghella: i militari dell'Arma stavano transitando nel pomeriggio di sabato 21 agosto lungo via Nazionale quando hanno notato l'uomo al volante di una Ford Fiesta. Avendo violato gli obblighi a cui era sottoposto i carabinieri lo hanno arrestato informando il pm di turno, il quale ha disposto gli arresti domiciliari per il 44enne in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata di lunedì 23 agosto