Dalla cocaina consegnata al volo in auto alla marijuana lanciata nei cespugli: beccati tre pusher

Nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 26 agosto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato e denunciato tre pusher.

Arresto

Un 24enne tunisino con precedenti per stupefacenti, per reati contro il patrimonio ed immigrazione clandestina, è stato visto in via della Pace salire a bordo di un’autovettura giunta poco prima e condotta da un cittadino romeno (cui è poi stata ritirata la patente di guida), cui il medesimo consegnava un involucro in cambio di alcune banconote. Subito dopo l’autovettura ripartiva percorrendo pochi metri prima di fermarsi nuovamente e far scendere il tunisino, che percorsi a piedi pochi metri si fermava nei pressi di un bar. Un’istante prima di essere definitivamente bloccato dagli agenti, veniva visto consegnare delle banconote ad alcuni suoi connazionali che riuscivano a darsi alla fuga. Gli agenti hanno appurato che il 24enne aveva scambiato col conducente dell’auto una dose di cocaina ricevendone 50 euro (scambio che il cliente dichiarava essere avvenuto con le medesime modalità già altre quattro volte nelle ultime due settimane). Dopo essere stato arrestato il pubblico ministero di turno ne disponeva l’immediata liberazione non ricorrendo i presupposti per chiederne l’applicazione di misure personali. Trattandosi di soggetto irregolare il 24enne è stato comunque messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, e dopo essere stato formalmente espulso è stato condotto presso il Cpr di Bari.

Denunce

Un 25enne tunisino incensurato, richiedente protezione internazionale, è stato invece denunciato dai poliziotti perché sorpreso in via G. Franco a Cadoneghe nei pressi del parco pubblico cittadino avvicinarsi a delle auto che si fermavano vicino a lui e consegnare agli occupanti degli involucri. Controllata infatti una delle autovetture, con a bordo un 48enne di Saletto di Vigodarzere, i poliziotti accertavano che il giovane tunisino gli aveva ceduto una dose di cocaina in cambio di 35 Euro. Accompagnato in Questura e denunciato questa prima volta alla Procura, lo straniero è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Stessa sorte per un 32enne nigeriano, anche lui richiedente protezione internazionale. Nel corso della precedente mattinata veniva notato in via Valeri, in direzione di via Trieste, inserire nel borsello recato a tracolla un sacchetto contenente alcuni involucri di presunta sostanza stupefacente. Accortosi della presenza degli operatori, il giovane tentava la fuga dirigendosi in piazza Salvemini, ove, poco prima di essere fermato dagli operatori, veniva visto disfarsi del borsello gettandolo in un cespuglio. Recuperato lo stesso, i poliziotti hanno accertato che al suo interno vi erano 28 dosi di marijuana.