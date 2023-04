Fuggono all'alt dei carabinieri: in auto droga, un coltello, una roncola e un manganello

Una sfilza di reati, e tutti in un colpo solo: i carabinieri del Norm di Este hanno arrestato un 31enne di Soave (Verona) e un 29enne di Legnago (Verona), entrambi di origini marocchine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi o oggetti atti ad offendere.

I fatti

Tutto ha avuto inizio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile sulla Strada Provinciale 15 all'altezza di Carceri, dove una pattuglia del Norm ha notato un veicolo che circolava in maniera anomala. I carabinieri si sono quindi avvicinati al mezzo e hanno intimato l’alt al conducente per i controlli: a quel punto, però, l'uomo al volante, invece di fermarsi, ha premuto sull’acceleratore e, a tutta velocità, ha tentato di seminare i militari dell'Arma senza rispettare gli stop e percorrendo strade contromano. Dopo un lungo inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo a Ospedaletto Euganeo, e i due uomini a bordo sono stati fermati e perquisiti: nell’auto i militari hanno trovato e sequestrato 40 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, un coltello a serramanico di 18 centimetri, una roncola e un manganello metallico estensibile. Nelle tasche dei due "fuggiaschi" sono stati invece rinvenuti 1.350 euro in tagli da 5 e 10 euro, ma non solo: il guidatore era senza patente in quanto mai conseguita, e dunque l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.