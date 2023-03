Nascondeva la droga nelle scarpe e nel sottotetto: 39enne in manette

Nell'ambito dei quotidiani servizi di contrasto al crimine di strada, i poliziotti della squadra mobile della Questura di Padova - Sezione criminalità diffusa hanno arrestato due pusher.

Primo arresto

Ad essere individuato in via dei Colli a Padova e controllato mentre si trovava a bordo di un'auto è stato un 39enne di origini marocchine residente ad Albignasego, già noto alle forze dell'ordine. Proprio in virtù dei suoi numerosi precedenti di polizia per stupefacenti e del comportamento sospetto tenuto durante il controllo, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito, rinvenendo due bustine contenenti cocaina e la somma di 520 euro suddivisa in banconote di vario taglio, sospetto provento dell’attività di spaccio. Estesa quindi la perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato all’interno di una scarpa riposta nel locale adibito a lavanderia una porzione di panetto di hashish (circa 80 grammi) con un’etichetta recante il simbolo di un occhio all’interno di un triangolo con una foglia di marijuana sullo sfondo, mentre nel sottotetto è stato trovato un secondo panetto di hashish del peso di oltre 100 grammi con un’etichetta con la scritta “Lemon tree”: trovati anche due analoghi involucri vuoti, che con ogni probabilità contenevano altri panetti. Il 39enne è stato arrestato e si trova ora nella casa circondariale di Padova.

Secondo arresto

Gli stessi agenti hanno poi catturato un 27enne di origini tunisine, anche lui pregiudicato e sul quale pendeva pure un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova. Gli agenti lo hanno notato e sottoposto a controllo in piazzetta Forzaté, trovandolo in possesso di tre pezzi di hashish nascosti nella tasca del giubbotto; a seguito dei successivi accertamenti, è risultato destinatario dell’ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di febbraio per la pena ad anni 1 e mesi 3 di reclusione. È stato dunque non solo nuovamente denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ma catturato e ristretto presso la casa di reclusione.

Terzo arresto

Gli agenti della Sezione catturandi della squadra mobile hanno invece compiuto un arresto provvisorio ai fini estradizionali di un 25enne di origini moldave, residente nel quartiere Brusegana a Padova, in zona Brusegana: il giovane è destinatario di un mandato di arresto Internazionale emesso nell'ottobre 2022 dal Tribunale di Balti (Moldavia), sempre per violazione della legge sugli stupefacenti. Il giovane è stato individuato dagli agenti nel corso delle verifiche che vengono svolte sulle istanze avanzate dagli stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, risultando privo di alcun documento di identificazione se non di un'attestazione di domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico rilasciatagli dall’Ufficio Immigrazione di Torino a fine settembre). Accertata l’identità ed ottenuto riscontro da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia dell’attualità delle ricerche, il 25enne è stato arrestato ai fini di consegna e portato nella casa circondariale di Padova.