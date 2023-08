Un bazar di sostanze stupefacenti in casa: spacciatore arrestato

Interventi ad ampio raggio e senza sosta da parte della Squadra Mobile della Questura di Padova, sia in città che nei territori dei comuni limitrofi.

Primo arresto

I poliziotti della “Sezione Antidroga” hanno arrestato un 51enne tunisino con precedenti specifici abitante in Via Mascherpa. Volto a loro già noto, lo hanno notato in sella alla sua bici nei pressi della sua abitazione e sorpreso inizialmente in possesso di una modica quantità di hashish (occultata all’interno di un ovetto della Kinder). All’atto del controllo ha dichiarato di essersi recato semplicemente a fare la spesa. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, i poliziotti gli hanno però rinvenuto e sequestrato in casa tutt’altro che prodotti alimentari. Hanno infatti rinvenuto altre porzioni di hashish confezionati con del cellophane in bella mostra su di un piattino da caffè appoggiato sul tavolo da cucina. A fianco alla droga un marsupio con all’interno altro hashish (il tutto riconducibile ad un panetto di un etto circa di peso); e ancora la somma di 880 euro provento dell’attività di spaccio, dell’eroina in “sasso” (ben 250 grammi) avvolta in un sacchetto occultato all’interno della credenza della medesima stanza, della cocaina (ulteriori 30 grammi circa) occultata all’interno di un barattolo in latta e già suddivisa in singoli involucri, ed un bilancino di precisione tascabile perfettamente funzionante ed intriso di sostanza stupefacente. Al termine dell’attività, il 51enne è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale.

Secondo arresto

Nella tarda serata sono stati invece gli agenti della Squadra Mobile della nota “Sezione Criminalità Diffusa” a mettere a segno arresti e denunce contro pusher di strada. Un 36enne tunisino, anche lui pregiudicato per stupefacenti, è stato individuato quale responsabile dell’attività di spaccio segnalata da alcuni cittadini che lo hanno notato più volte incontrarsi in maniera sospetta nei pressi di un hotel di Vigonza. I poliziotti hanno organizzato un rapido servizio di osservazione durante il quale notavano il 36enne tunisino uscire dalla struttura alloggiativa e salire a bordo di un’autovettura, sulla quale lo avrebbe poco controllato. Considerati i suoi precedenti per reati stupefacenti e le segnalazioni ricevute, l’uomo è stato sottoposto a controllo e perquisizione personale. Gli sono stati rinvenuti addosso 9 dosi di cocaina. Appurato poi che occupava una stanza all’interno dello stesso albergo delle cui chiavi era in possesso, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’interno della camera, rinvenendo in alcuni vestiti un’ulteriore busta contenente altri 18 grammi di cocaina e materiale da confezionamento. I poliziotti hanno poi rilevato numerosi messaggi presenti sul telefono del 36enne palesemente riconducibili all’attività di spaccio. Lo hanno dunque arrestato e su disposizione del P.M. di turno trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. La Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto nei suoi confronti che gli venisse applicata la misura cautelare del Divieto di dimora nella Regione Veneto.