Eroina, tre arresti nel weekend e quasi un etto di droga sequestrato

Tre arresti e quasi un etto di droga sequestrata. È il bilancio di lavoro dell’ultimo weekend per la polizia che ha disposto mirati servizi di controllo anti-spaccio.

Gli arresti

Il primo pusher è stato individuato in via delle Cave. Un 32enne nigeriano è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile per un controllo. Ma l’uomo non aveva nessuna intenzione di farsi prendere. Ha cercato di scappare, rincorso dai poliziotti che lo hanno visto sputare a terra due involucri di eroina mentre tentava di scavalcare il cancello di un’abitazione. A casa aveva altri due involucri di eroina e 2 mila euro in contanti. È stato arrestato e il tribunale ha deciso per il divieto di dimora a Padova. È finito in manette anche un 37enne nigeriano intercettato in via Valeri con tre involucri di eroina. All’avvicinarsi dei poliziotti, l’uomo ha cercato di picchiarli e ha più volte colpito uno di loro. Si è messo a correre e ha lanciato in un tombino altra droga che teneva in bocca ma è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno definitivamente bloccato. Uno dei due poliziotti ha riportato traumi per una prognosi di cinque giorni. Un altro spacciatore è stato arrestato in via Sografi, un 39enne tunisino in bici che alla vista dei poliziotti ha fatto cadere un sasso di eroina da sette grammi. In via Zara, invece, a seguito di alcune segnalazioni gli agenti hanno sequestrato un panetto di hashish da 60 grammi nascosto in un pilastrino di cemento di una recinzione.