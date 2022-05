Si finge fisioterapista per sfilare una collana d'oro a un 87enne: in manette insieme ai due complici

Una "mente" e due complici. Eppure il piano, studiato nei minimi particolari, è andato in fumo: i carabinieri del Norm di Este hanno arrestato un 32enne di origini bolognesi residente a Padova, un 54enne di origini veronesi residente a Rubano e un 44enne di origini vicentine residente a Bologna per tentato furto aggravato ai danni di un 87enne proprio di Este.

I fatti

Teatro dell'accaduto un bar in via Salute, nel Comune della Bassa Padovana, dove il 54enne attira l'attenzione dell'anziano prima chiamandolo per cognome e quindi spacciandosi quale fisioterapista. Parla a lungo con l'87enne, che si dimostra interessato all'argomento: a quel punto decide di passare all'azione, e lo invita a seguirlo verso un parcheggio limitrofo con la scusa di consegnargli un biglietto da visita nel caso avesse avuto bisogno di qualche trattamento specialistico. L'anziano acconsente, e in pochi attimi si ritrova accerchiato dai complici del finto fisioterapista, che nel frattempo prova a strappargli dal collo una collana d'oro. Il colpo viene però sventato dal provvidenziale intervento dei militari dell'Arma, che li colgono in flagrante arrestandoli: per il trio è stato richiesto l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.