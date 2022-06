Furti, rapine e possesso di droga: quattro arresti in un giorno solo in città

Due per furto aggravato in concorso, uno per possesso di droga e un altro per rapina aggravata in concorso: quattro arresti in un solo giorno per le volanti della polizia di Stato della Questura di Padova.

Furto

Il primo intervento è stato compiuto in via Donghi, dove le volanti, impegnate in un mirato servizio di controllo del territorio in zona stazione, sono intervenute su segnalazione di un passante per il furto di due biciclette elettriche. Gli agenti hanno subito intercettato due cittadini stranieri che stavano per salire in sella alle bici e che, alla vista della Polizia, hanno tentato la fuga. Uno dei due, 37enne marocchino, è stato immediatamente bloccato, mentre l’altro, 42enne tunisino, è riuscito a guadagnare qualche metro per poi essere fermato da un agente in piazzale Stazione. Accompagnati in Questura per la compiuta identificazione, entrambi sono risultati gravati da numerosi precedenti specifici di Polizia e, informato il Pubblico Ministero, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

Droga

Un’altra Volante, invece, transitando in via Selvatico, ha proceduto al controllo di una Renault 19. Conducente e passeggero, rispettivamente 46enne filippino e 37enne cinese, da accertamenti sul posto, sono risultati gravati da svariati precedenti penali di Polizia anche in materia di stupefacenti. Da approfondito controllo, il cittadino cinese è stato trovato in possesso di una busta in cellophane contenente sostanza tipo metanfetamina, custodita nella tasca sinistra del jeans dallo stesso indossato, oltre a un’altra dose della medesima sostanza nella tasca anteriore della camicia, in tutto circa 2 grammi. Il 37enne, tra gli svariati precedenti in materia di stupefacenti, ne annoverava a suo carico uno specifico, accertato qualche mese prima e inerente alla cessione di una dose di sostanza stupefacente tipo anfetamina. Accompagnato in Questura, è stato tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

Rapina

Infine, un intervento per le Volanti anche in via Dante per segnalazione di rapina ai danni di due ragazzi di 15 anni residenti nel Padova. I due, poco prima, sono stati avvicinati da due giovani, i quali si sono fatti consegnare dal primo un portafoglio vuoto di marca e dal secondo una banconota da 10 euro, minacciandoli che avrebbero estratto un coltello se non avessero adempiuto alla richiesta. Gli autori del fatto si sono poi dileguati in sella alle loro biciclette, ma grazie alle precise descrizioni fornite agli agenti, una Volante è riuscita a individuarli in piazzale Santa Croce. Uno dei due, 18enne della provincia di Vicenza, è stato trovato in possesso del portafoglio sottratto, è stato arrestato per rapina aggravata in concorso.