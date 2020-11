Arcella: intensificati i controlli della polizia, in manette per spaccio un 19enne e un 53enne

Mercoledì sera, a seguito di servizi dedicati all'Arcella per contrastare lo spaccio, una pattuglia delle volanti è intervenuta nel parcheggio di via Minio per controllare tre persone sedute su un muretto. Gli agenti hanno notato che uno dei tre, alla vista degli operatori, ha nascosto qualcosa nelle tasche dei pantaloni per poi avvicinare la mano alla bocca e indossare subito dopo la mascherina.

Primo arresto

Gli agenti hanno proceduto al controllo del giovane, trovandolo in possesso di un involucro con tre dosi da 1,71 grammi di cocaina che il 19enne tunisino ha tentato di ingoiare, oltre a uno spray urticante privo di regolare etichetta d’importazione e di autorizzazione ministeriale, 65 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e un coltello a serramanico con la lama da 20 centimetri. Accompagnato in questura il 19enne pregiudicato è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e indagato per porto di armi e oggetti atti a offendere. Gli altri due stranieri, un 18enne e un 31enne entrambi tunisini, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Droga in auto

Sempre nel corso della serata un’altra volante, nel transitare lungo via Bezzecca, ha notato un’autovettura in sosta da cui è scesa una persona che che alla vista degli operatori è fuggita velocemente in direzione via Ostiala Gallenia. Il conducente del veicolo ha cercato di dileguarsi ma è stato prontamente bloccato dagli agenti e sottoposto a perquisizione che ha riguardato anche l'automobile. Gli agenti, nell’abitacolo lato conducente hanno trovato un involucro contenente 10 confezioni termosaldate con all’interno 4,75 grammi di cocaina e, lato passeggero, un altro involucro più piccolo con 0.49 grammi della stessa sostanza. Il 53enne padovano è stato trovato anche in possesso di una banconota da 20 euro accartocciata e occultata in una tasca dei pantaloni e di 105 euro in contanti nel portafogli. A casa dell'uomo sono stati rinvenuti numerosi guanti di nylon con punte tagliate, utilizzati solitamente per confezionare involucri di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.