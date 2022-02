Sei arresti per illeciti in materia di spesa pubblica: sequestrati anche beni per 3,5 milioni di euro

(Notizia in aggiornamento)

L'indagine riguarda illeciti in materia di spesa pubblica. I dettagli dell'operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma nella mattinata di mercoledì 9 febbraio alla presenza di Antonino Cappelleri, Procuratore della Repubblica di Padova.

Sei misure cautelari personali eseguite e beni per 3,5 milioni di euro sequestrati: questo il bilancio dell'operazione compiuta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Padova.

