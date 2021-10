Tre arresti per spaccio e sequestro di oltre 4,5 kg di sostanze stupefacenti: l'operazione della GdF

I militari del Gruppo di Padova, a seguito dell’intensificazione dell’attività di contrasto ai traffici illeciti - disposta dal comando provinciale di Padova della guardia di finanza - nel corso di tre distinte operazioni hanno arrestato tre persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, procedendo al sequestro di sostanze psicotrope per oltre 4,5 chili e denaro contante per 28mila euro circa.

Doppio arresto

Più in dettaglio, due arresti sono stati eseguiti nel corso di controlli del territorio effettuati nelle zone di Pontevigodarzere e Sacro Cuore, con l’ausilio di unità cinofile. Alla vista di queste ultime, i fermati, rispettivamente di nazionalità croata e albanese, hanno da subito manifestato evidenti segni di agitazione, circostanza che ha indotto i finanzieri ad effettuare perquisizioni personali e dei relativi automezzi (tra i quali un furgone) nel corso delle quali è stata rinvenuta marijuana per oltre un chilogrammo di peso, sostanza in un caso già confezionata in piccole dosi per la successiva cessione. Nella prosecuzione delle attività di polizia giudiziaria, estese ai rispettivi domicili, sono stati rinvenuti e sequestrati, complessivamente, mezzo chilo di cocaina circa, un bilancino di precisione, vario materiale da confezionamento nonché quasi 25.000 euro in contanti.

Terzo arresto

Il terzo arresto è scaturito dall’osservazione, nei pressi dell’abitazione di un soggetto di nazionalità italiana residente a Piove di Sacco, di un sospetto andirivieni di autovetture, i cui conducenti, dopo aver parcheggiato nelle immediate adiacenze del luogo monitorato, vi accedevano per poi uscirne dopo pochi minuti. Le successive indagini svolte dai Finanzieri hanno consentito di eseguire una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 20 grammi di cocaina e 25 grammi di marijuana, piante di cannabis del peso complessivo di oltre tre chili, vario materiale da confezionamento e relativo bilancino di precisione, oltre a 3mila euro circa in contanti, verosimilmente provento di spaccio.