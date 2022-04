Aveva accoltellato un minorenne che lo accusava di furto: in manette un 21enne

Si era spontaneamente presentato dai carabinieri dopo qualche giorno per raccontare la propria versione dei fatti. Ma evidentemente non è stata convincente: è stato arrestato il 21enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un minorenne nel bagno del bar Venti10 in via Matteotti, in pieno centro a Este.

Accoltellamento

Il fatto risale allo scorso sabato 2 aprile: un 17enne del posto sta trascorrendo la serata in allegria con i suoi amici quando si accorge che gli è stato rubato il portafogli. Dopo qualche secondo di panico il derubato individua il presunto ladro: si tratta di un 21enne di origini marocchine, che era stato visto poco prima aggirarsi tra la folla con fare furtivo. Il giovane lo affronta, chiedendo indietro il portafoglio dove all'interno ci sarebbero stati 400 euro: ne nasce una discussione animata, con il derubato che tira un pugno all'altro ragazzo, il quale giura vendetta. Viene trovato il portafogli a poca distanza dal locale, ma dei soldi nemmeno l'ombra: il 17enne si agita ulteriormente, e decide di andare in bagno per darsi una rinfrescata. Non si accorge, però, che alle sue spalle c'è il 21enne nordafricano, che estrae un coltellino e lo ferisce all'addome per poi scappare in mezzo alla bolgia. Gli amici del ragazzo accoltellato lo portano in un bar vicino, dove tra gli avventori c'è un'infermiera, che presta le prime cure al 17enne in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, che lo ha poi portato al vicino ospedale per le cure del caso.

Arresto

Dopo qualche giorno, come detto, il 21enne si è presentato dai carabinieri di Este per raccontare quanto accaduto, ammettendo - come riporta "Il Gazzettino" - di essere stato lui a ferire il minorenne e fornendo una versione differente che, tuttavia, non gli ha consentito di evitare le manette. Il giovane sarebbe a capo di una baby-gang locale che già si era resa protagonista in passato di una serie di fatti violenti, come il furto di due cellulari sul treno tra Monselice ed Este o il pestaggio di due anziani per futili motivi.