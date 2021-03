Prima la lite tra il tassista e un suo amico, poi le tentate cinghiate ai carabinieri: 20enne in manette

Tutto in una notte: i carabinieri del Norm di Abano Terme hanno arrestato E.C.J.I., 20enne residente a Padova.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Roma a Montegrotto Terme: tutto ha inizio intorno alla mezzanotte di sabato 27 marzo quando un amico del giovane litiga per futili motivi con il tassista che li aveva portati a destinazione. L'amico si allontana, ma sul posto arrivano i carabinieri: alla vista dei militari dell'Arma il 20enne si sfila la cintura e cerca di colpire il capo dell'equipaggio ma senza successo, tanto da venire subito immobilizzato. Il giovane (trovato in possesso anche di uno spinello) è stato arrestato, mentre proseguono le indagini per risalire all'identità dell'aggressore del tassista.