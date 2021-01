Pugni e calci agli agenti per far fuggire il connazionale: quattro giovani nei guai, di cui due minorenni

Nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio, all’interno del parco Quadrifoglio in zona Arcella, due pattuglie della sezione volanti della Questura di Padova hanno arrestato tre stranieri tunisini per resistenza e uno di loro, un 15enne, anche per lesioni e tentata rapina, mentre un quarto straniero 17enne è stato indagato in stato di libertà: sono tutti responsabili di un’aggressione nei confronti degli agenti impegnati in un controllo di polizia di un connazionale, al fine di permetterne la fuga.

I fatti

Tutto ha inizio durante un pattugliamento all’interno del parco, noto agli operatori perché frequentato da spacciatori e oggetto di segnalazioni pervenute in Questura da parte dei residenti: al suo interno gli agenti notano subito una decina di stranieri sospetti. Alla vista della pattuglia tutti si danno alla fuga verso via del Giglio, ma uno degli agenti riusce a raggiungere O.A., 20enne di origini tunisine, che immediatamente comincia a dimenarsi tentando di colpire il poliziotto con gomitate, ginocchiate, calci e pugni salvo venire immobilizzato e ammanettato grazie all’aiuto di un secondo agente. Nel giro di pochi istanti, però, la pattuglia viene circondata dai connazionali del giovane, che si scagliano contro gli agenti prima con urla e poi con pugni e calci, tentando così di far guadagnare la fuga al fermato. Durante l’aggressione un 15enne, già gravato da precedenti penali, prima getta con violenza a terra un agente, provocandogli contusioni al ginocchio e al dito della mano e quindi prova a sfilare la pistola dalla fondina di un secondo operatore, non riuscendo nell’intento grazie alla pronta reazione del poliziotto che nel contempo è riuscito a bloccarlo. Sul posto si precipita anche una seconda pattuglia che riesce a bloccare - ma con molta difficoltà in quanto anche loro oggetto di aggressione con pugni e calci - due dei partecipanti alla rissa, un 17enne e un 18enne, e dopo pochi minuti tutti i quattro responsabili sono stati fermati e portati in Questura. Il 20enne e il 18enne sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuti in attesa del rito direttissimo oltre che indagati per inosservanza dell’Ordine del Questore, mentre il 15enne è stato pima arrestato per tentata rapina e indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (avendo provocato contusioni varie all’agente per una prognosi di 6 giorni) e quindi portato nel carcere di Treviso. Il 17enne è stato invece indagato per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza all’Ordine del Questore e poi collocato presso una comunità.