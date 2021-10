Tenta di rubare un'auto ma il proprietario lo vede e lo fa arrestare

L'uomo ha chiamato subito la polizia, appena ha visto dalla finestra ciò che stava accadendo. A finire in manette un giovane padovano di 20 anni

/ Via Madonna della Salute

Il rumore del motore ha svegliato il proprietario dell’auto: un’occhiata in giardino ha confermato i suoi sospetti. Qualcuno stava rubando la macchina.

Il fatto

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre un padovano di 20 anni è stato arrestato dalla polizia per il tentato furto di un’auto. Il giovane ha scavalcato la recinzione di una casa in via Madonna della Salute e ha forzato la serratura della macchina parcheggiata nel vialetto. Quando ha acceso il motore, però, il proprietario si è svegliato e ha visto dalla finestra ciò che stava accadendo. Ha chiamato la polizia che è riuscita a bloccare il 20enne prima che potesse scappare con l’auto rubata. Il tribunale ha disposto l’obbligo di firma.