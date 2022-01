Occupazione abusiva, furto di corrente e possesso di droga: ventenne in manette

Gli agenti della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, In particolare, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione in un alloggio occupato abusivamente dallo straniero nel retro dell'ex scalo merci della stazione dei treni di Camposampiero, nel corso della quale hanno rinvenuto marijuana e strumenti di effrazione.

I fatti

Due le pattuglie della polizia locale, coordinate dal vicecomandante Filippo Colombara, impegnate nei servizi speciali predisposti in occasione del Capodanno. E nella serata di San Silvestro, durante un controllo in zona stazione dei treni a Camposampiero in via Marconi, gli agenti hanno notato alcuni giovani vicino all'ex scalo merci, edificio da tempo abbandonato. I giovani, provenienti da alcuni comuni limitrofi, non hanno saputo ben spiegare il motivo della loro presenza in zona. Insospettiti, gli agenti hanno perlustrato tutta l'area, trovando sul retro dell'edifico, messo in sicurezza dalle Ferrovie dello Stato alcuni anni fa a seguito delle numerose intrusioni, uno sgabuzzino con la porta forzata dove era stato allestito un giaciglio di fortuna con materassi, vestiti, generi alimentari e anche un televisore funzionante. Nell'alloggio, ben occultata, è stata trovata della marijuana, degli occupanti però nessuna traccia. Gli agenti hanno allora guardato l'orario dei treni, annotandosi in particolare quelli in arrivo da Padova. Dopo un paio di ore è scattata la trappola: nell'alloggio abusivo è stato così sorpreso un giovane tunisino appena rientrato: quest'ultimo, alla vista dei poliziotti, ha cercato la fuga, ma è stato bloccato dopo poche decine di metri lungo i binari verso la stazione. Nel tentativo di evitare la cattura il 20enne ha cercato di disfarsi di altro stupefacente, gettandolo in terra. Nel prosieguo degli accertamenti, emergeva che l'alloggio di fortuna era servito da un allaccio abusivo alla rete Enel che permetteva di sottrarre energia elettrica, tramite la forzatura di una cabina e del contatore al suo interno. Il giovane è stato così arrestato: il Pubblico Ministero di turno ha convalidato l'arresto ma ha disposto anche la liberazione dello straniero, non essendo possibile, viste le festività, fissare subito una udienza per il processo per direttissima. Il tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, era già stato arrestato lo scorso ottobre dai carabinieri perché aveva occupato abusivamente un appartamento abbandonato a Fratte, frazione di Santa Giustina in Colle, forzando una finestra per entrare e manomettendo anche in quel caso il contatore della luce per usare la corrente. Sono in corso ulteriori indagini per verificare che il giovane non fosse in possesso di materiale di provenienza furtiva.

Polizia locale della Federazione

Il comandante Antonio Paolocci ha espresso la più profonda soddisfazione per l'arresto effettuato dai suoi uomini, «frutto della grande professionalità dimostrata dagli agenti del nostro reparto operativo, che con perseveranza e grande capacità, hanno saputo assicurare alla giustizia un giovane ma pericoloso pluripregiudicato, già incarcerato per episodi di violenza. Un nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio della Federazione, dopo i tre sequestri effettuati in una sola notte la settimana scorsa a Loreggia. Questa operazione è ancora una volta la dimostrazione dell'utilità dei “pattuglioni” che stiamo organizzando e che continueranno anche con l'anno nuovo. Servizi di impatto che danno non solo al cittadino un forte segnale della presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma che portano anche concreti risultati nel contrasto alla criminalità e ai comportamenti illeciti in genere»