Arresto cardiaco: dodicenne si accascia durante la corsa campestre

Soccorso e rianimato per mezz'ora, fino a quando, il cuore ha ricominciato a funzionare. Il fatto drammatico è avvenuto durante la gara campestre organizzata da Silca Ultralite Vittorio Veneto, a Vittorio Veneto.

Una manifestazione sportiva giunta alla sua 37esima edizione con oltre mille iscritti di tutte le età. Durante la corsa il ragazzino si è accasciato al suolo mentre correva in pista. Dodici anni, padovano, è stato immeditamente e tempestivamente soccorso. L'intervento degli operatori della Prealpi Soccorsi sono stati, come si diceva, fondamentali per far ripartire il cuore. Mentre sul posto venivano effettuate le manovre di soccorso, immediatamente dalla centrale operativa del Suem 118 si è alzato in volo l’elicottero che ha trasportato il piccolo, non cosciente, in ospedale.