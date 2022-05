Cercano di impedire l'arresto di un 27enne: denunciati per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri dovevano dare esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 27enne ma due persone hanno cercato di impedirlo: sono state entrambe denunciate.

L'arresto

Nel corso del pomeriggio di lunedì 9 maggio i carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno rintracciato un 27enne tunisino, senza fisssa dimora e pregiudicato. I militari dell'Arma doveva dare esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria padovana: l'uomo è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione per furto aggravato e violazione della misura di prevenzione personale, reati commessi a Padova nel 2018. I carabinieri lo hanno fermato in via dei Colli ma due persone si sono messe in mezzo. Un 34enne tunisino e una 22enne padovana hanno affrontato i militari cercando di impedire che portassero via il loro amico. Non ci sono riusciti, ora il 27enne si trova in carcere, e sono stati denunciati per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso con l'arrestato.