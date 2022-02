Cosparge di colla le serrature di un bar a pochi passi da casa sua: 36enne in manette

Avevano provato a giocare la carta dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ma non è bastato: i carabinieri di Conselve hanno arrestato un 36enne del posto, colpevole di aver danneggiato un bar del suo paese.

I fatti

È successo tutto in pochi giorni, a fine gennaio: tutto ha inizio quando l'uomo, per motivi al momento sconosciuti, ha cosparso di collante le serrature di un pubblico esercizio di Conselve. Un gesto che non è passato inosservato: è bastato poco ai militari dell'Arma per risalire al 36enne, che è stato prima denunciato il 30 gennaio per quanto commesso e poi arrestato nel primo pomeriggio di martedì 1 febbraio, eseguendo così l'ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Padova (con conseguente sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali). L’uomo si trova ora nel carcere "Due Palazzi" di Padova.