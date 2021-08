Coltivava marijuana nella mansarda di casa: 36enne nei guai

Nel corso della perquisizione operata a casa del 36enne i militari dell'Arma hanno rinvenuto in mansarda una serra completa di impianto di irrigazione e ventilazione, con 7 piante di canapa indiana in fioritura

Una mini-piantagione, che dava però i suoi frutti: i carabinieri di Camposampiero hanno arrestato S.B., 36enne residente a San Giorgio delle Pertiche, per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

I fatti

Le manette sono scattate nella mattinata di sabato 7 agosto al termine di una mirata attività d'indagine: nel corso della perquisizione operata a casa del 36enne i militari dell'Arma hanno rinvenuto in mansarda una serra completa di impianto di irrigazione e ventilazione, con 7 piante di canapa indiana in fioritura, nonché prodotti e concimi specifici per la coltivazione. Nell'appartamento è stata inoltre trovata una borsa contenete 700 grammi di cannabis essiccata, poco più di un grammo di hashish, sei grammi di semi di cannabis e un bilancino di precisione.