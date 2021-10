Picchia i poliziotti durante un controllo, un agente finisce in ospedale: 22enne arrestato

Ubriaco, ha aggredito i poliziotti: uno degli agenti è finito al pronto soccorso. Un 22enne è stato arrestato.

I fatti

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre i poliziotti sono andati a fare un controllo all’Arcella dove abita un 22enne sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza notturna. Il giovane ha accolto gli agenti ubriaco ed è uscito nel cortile con fare aggressivo. I poliziotti hanno cercato di calmarlo ma alla richiesta di un documento il 22enne si è scagliato contro di loro e ne è nata una colluttazione. Uno degli agenti è finito al pronto soccorso con una contusione alla spalla e alla gamba destra, con prognosi di 3 giorni. Poi è scappato, andando verso un canale. I familiari hanno cercato di dar man forte al 22enne, bloccato dai poliziotti ma i parenti sono scappati non appena hanno visto arrivare altre pattuglie. Il giovane, che ha precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.