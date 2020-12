Finanza: arrestato corriere "ovulatore", in pancia oltre 60 grammi di eroina

Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno tratto in arresto un corriere della droga, utilizzato dai trafficanti per introdurre sul territorio di Padova una partita di eroina, destinata ad alimentare le piazze cittadine dello spaccio. La persona, un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana, sottoposta a controllo nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo con l’ausilio delle unità cinofile, ha manifestato sin da subito un forte nervosismo, risultando anche priva di documenti d’identità.

Incensurato

Il 31enne, dopo essere stato perquisito, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto a specifici accertamenti radiografici, dai quali è emerso l’occultamento nelle cavità addominali di sei ovuli, ciascuno della lunghezza di 8 centimetri circa, contenenti sostanza stupefacente. Eseguiti i dovuti esami, prima speditivi e poi confermati da analisi di laboratorio, la sostanza sottoposta a sequestro, potenzialmente letale, è risultata essere eroina del peso di 66 grammi. Condotto negli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova per l’identificazione, il soggetto, privo di precedenti penali, è risultato di nazionalità nigeriana. Informato dell’accaduto il magistrato di turno, lo spacciatore è stato portato in carcere a Padova, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto. L’operazione condotta dal Finanzieri di Padova s’inquadra nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti e di controllo del territorio, specie nei principali punti di aggregazione della città, e testimonia il continuo impegno del corpo nella repressione del traffico di sostanze stupefacenti a tutela della comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati