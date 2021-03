Come una furia distrugge la vetrata del bar e danneggia i tavolini: 22enne finisce in manette

Era una furia. Ha rotto la vetrata del bar, danneggiato i tavolini e colpito i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Un 22enne è stato arrestato.

La vicenda

Era la tarda serata di martedì 2 marzo quando i carabinieri di Ponte San Nicolò hanno ricevuto una richiesta di aiuto dal bar Hacca di via Vittorio Alfieri. Un 22enne etiope e residente in quel comune stava dando di matto. Era molto agitato e non sono ancora chiari i motivi della furia che lo ha spinto a cercare di distruggere il bar: ha rotto la vetrata e danneggiato alcuni tavolini posti all’esterno. Quando ha visto i carabinieri non ha arretrato di un millimetro, anzi, li ha minacciati di morte e ha colpito uno di loro cercando di scappare. Una volta ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato portato all’ospedale di Padova perché il suo stato di agitazione era davvero fuori controllo.