Pizzicati con la droga in auto la sera di Pasqua: un arresto e una denuncia

Al controllo sono apparsi nervosi e presto si è spiegato il motivo: in auto conducente e passeggero avevano della cocaina.

Il fatto

Nella tarda serata di Pasqua, 17 aprile, i carabinieri della sezione Radiomobile stavano eseguendo dei controlli e in via Tiziano Aspetti a Padova hanno fermato un’Alfa Romeo 147. Conducente e passeggero si sono subito mostrati molto nervosi e i militari hanno deciso di perquisirli. Il passeggero, un 36enne padovano, aveva addosso 3 involucri di cocaina per 1,60 grammi per cui i carabinieri hanno deciso di perquisire anche casa sua, trovando quasi 18 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e il 36enne è finito in manette. Il conducente dell’Alfa, invece, un 30enne di Campo San Martino, è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti dato che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti.