Decine di vasetti colmi di marijuana e piante coltivate nell'orto di casa: 32enne in manette

Varie tipologie, e due reati: i carabinieri di Cittadella hanno arrestato L.D., 32enne residente a Fontaniva, per dentenzione e coltivazione illecita di sostanza stupefacente.

I fatti

Nella fattispecie marijuana, e tanta: i militari dell'Arma, infatti, una volta recatisi nella tarda serata di venerdì 8 ottobre nell'abitazione del 32enne hanno rinvenuto 39 vasetti in vetro per un totale di 750 grammi di "erba", tre piante di cannabis alte circa due metri (coltivate nell'orto di casa) e del peso complessivo di 4,6 kg nonché altre piante contenute in sacchi neri e un bilancino di precisione.