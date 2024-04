Si avvicina all'ex compagna nonostante il divieto: arrestato

I carabinieri di Ponte San Nicolò hanno arrestato un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di violazione di avvicinamento alla vittima.

I fatti

Nella tarda mattinata del 25 aprile, in via Chiesanuova di Padova, una 35enne serba è stata avvicinata dall’ex compagno, già da lei denunciato e gravato dalla misura del divieto di avvicinamento, che cercava un approccio personale. Impaurita, la donna ha trovato riparo all’interno di un negozio dal quale è riuscita ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta sul posto una pattuglia della Questura di Padova che ha verificato l’assenza dell’uomo. I successivi accertamenti investigativi svolti dai carabinieri di Ponte San Nicolò (informati dell’accaduto dalla vittima del reato che a loro si era già precedentemente rivolta e con i quali ha instaurato un rapporto di fiducia) attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona hanno permesso di riconoscere nell’indagato il soggetto che aveva avvicinato la donna in violazione della misura cautelare già impostagli ed il suo dileguarsi all'arrivo della polizia. L’uomo, rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato e portato in carcere a Padova.