Nasconde la droga nel diffusore per ambienti: 44enne arrestato

Uno nascondeva la droga nel diffusore per gli ambienti, l’altro spacciatore si era intrufolato nell’ex area Pp1. Il primo è stato arrestato, il secondo è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione.

I fatti

La droga viene nascosta in abitazioni private e gli stranieri irregolari vengono impiegati per il trasporto. Una dinamica che non è sfuggita alla polizia e che ha trovato conferma con l’ultimo arresto della Squadra mobile. Lunedì 28 marzo gli agenti hanno individuato un nigeriano di 44 anni, irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio. Su di lui avevano dei sospetti, lo si vedeva spesso uscire da un condominio in via Galuppi. Fermato per un normale controllo su strada, ha detto di aver lasciato i documenti a casa. I poliziotti lo hanno seguito fino all’appartamento di via Galuppi anche se l’uomo insisteva di non abitare lì (c’erano tutti i suoi effetti personali). Dieci grammi di cocaina contenuti in un ovulo termosaldato sono stati trovati in un diffusore per ambienti, altri 45 grammi in un armadio e quasi un etto e mezzo di eroina. Non mancavano certo bilancino di precisione e sostanze da taglio. L’uomo è stato arrestato e verranno avviate le procedure di espulsione. Le Volanti invece, a seguito di una segnalazione sull’app YouPol, si sono recate nell’ex Pp1 dove c’era una 23enne padovana in stato confusionale e un 22enne tunisino portato in questura per l’identificazione. Nell’area i poliziotti hanno trovato 9 grammi di eroina e 8 di hashish nascosti sotto un mattone.