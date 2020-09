Dalla coltivazione in giardino all'essicazione nel bagno: 51enne arrestato

Di tutto un po', e in vari "formati": i carabinieri di Mestrino hanno arrestato F.A., 51enne residente a Veggiano, per coltivazione e detenzione di stupefacente a scopo di spaccio.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 25 settembre: durante la perquisizione domiciliare operata a casa dell'arrestato i militari dell'Arma hanno trovato un sacchetto contenente mezzo etto di marijuana essiccata, 9 rami di canapa indiana con infiorescenze in fase di essicazione (all’interno del bagno) e 19 semi in pronta semina nonché una pianta sempre di canapa indiana, dell’altezza di circa 2 metri e mezzo, coltivata in giardino.