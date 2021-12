Nasconde quasi mezzo chilo di droga sotto il materasso: 43enne arrestato

Quasi mezzo chilo di droga nascosto sotto il materasso. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato un 43enne.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 30 novembre gli agenti hanno effettuato uno specifico servizio di osservazione in via Duprè dopo aver ricevuto le segnalazioni di alcuni residenti. Da un condominio è uscito un 43enne nigeriano che sembrava sospetto e quando i poliziotti si sono avvicinati si è dimostrato nervoso: all’inizio ha detto di aver visto un amico ma aveva le chiavi. Una volta dentro si è capito subito che ci viveva perché c’erano i suoi effetti personali. Sotto il materasso c’era quasi mezzo chilo di droga tra eroina e cocaina mentre nell’armadio era nascosto un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.