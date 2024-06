Beccato mentre spaccia droga nel parco cittadino: 22enne nei guai

I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno arrestato un giovane pusher di 22 anni di nazionalità tunisina, irregolare e già espulso nel dicembre del 2022.

I fatti

Raccogliendo le segnalazioni di alcuni residenti riguardo la presenza di soggetti dediti ad attività di spaccio all’interno dei giardini Lina Merlin di Padova, alle spalle dell'Orto Botanico, i poliziotti hanno sorpreso il 22enne in possesso di tre dosi di hashish e di due dosi di cocaina. All’atto del fotosegnalamento e dei successivi accertamenti hanno quindi appurato che, pur essendo già stato espulso dalla frontiera aerea di Palermo, era riuscito a rientrare in Italia: otre che denunciato per la detenzione dello stupefacente il giovane è stato dunque arrestato per reingresso illegale. Giudicato per direttissima, all’esito della cui udienza si è visto applicata la misura del divieto di dimora in Veneto, è stato nuovamente espulso e trattenuto su ordine del Questore di Padova nel Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo.