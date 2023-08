Cocaina in mano e pistole a casa: il pusher finisce in manette

Era pronto a cedere droga ad un acquirente, e invece è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Cittadella per detenzione ai fini di spaccio: si tratta di un 47enne residente a Galliera Veneta, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti

I fatti si sono svolti lo scorso pomeriggio quando la pattuglia durante servizio di perlustrazione del territorio, attirata dal particolare atteggiamento di un uomo che a piedi si avvicinava verso il conducente di un’autovettura in sosta, hanno deciso di fermarlo: nel corso del controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di cocaina che teneva ben stretta nella mano, destinata probabilmente all’acquirente. Da successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti quattro grammi di cocaina, meno di mezzo grammo di hashish, 281 grammi di sostanza da taglio, due pistole scacciacani prive di bollino rosso, 3 proiettili calibro 9, 4 cartucce calibro 20, un bilancino di precisione, 185 euro in contanti e documenti di identità e bancari di un'altra persona, risultati rubati. L’uomo è stato accompagnato in caserma e il materiale rinvenuto è stato sequestrato.