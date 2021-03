Tre arresti per spaccio: due facevano parte di bande che commerciavano droga

Uno scambio troppo veloce per essere casuale e due misure cautelari hanno tenuti impegnati gli uomini della Squadra mobile nell’ambito del contrasto allo spaccio.

L’arresto

Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo gli agenti si sono appostati in via Gabelli. Un 27enne con precedenti penali si aggirava su quella via. Ha ricevuto una telefonata e si è guardato attorno attentamente, il tutto mentre i poliziotti lo tenevano d’occhio senza farsi vedere. Si è avvicinato un ragazzo italiano e tra loro c’è stato un velocissimo scambio di mano: troppo veloce e preciso per essere la prima volta. Gli agenti allora hanno fermato entrambi, appurando che il giovane aveva appena comprato dell’eroina dal 27enne. Quest’ultimo è stato arrestato mentre il cliente è stato multato per uso personale.

Le misure cautelari

Sempre nel pomeriggio di giovedì Sokol “Nicola” Haderaj, 38 anni albanese, ha ricevuto la notifica di misura cautelare emessa dal tribunale di Venezia. L’uomo è coinvolto nell’operazione G della Squadra mobile padovana che nell’ottobre 2020 aveva portato alla luce una banda che trafficava ingenti quantità di Gbl, altrimenti conosciuta come “droga dello stupro”. Invece Nadhmi El Haj, 38enne tunisino, è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Padova: faceva parte di una banda che trafficava eroina.