Nasconde 182 ovuli di eroina nelle bottiglie del latte: 40enne in manette

Altri due chili di droghe pesanti sottratte ai trafficanti di droga e dalle strade. Eroina del valore di circa 70mila euro, che avrebbe fruttato allo spaccio almeno 135mila euro: ad effettuare quest'ennesimo sequestro sono stati i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Padova, arrestando una 40enne nigeriana.

I fatti

La donna è stata notata in zona stazione salire velocemente a bordo di una monovolume, dopo aver riposto sui sedili posteriori un cestino per la spesa recante il marchio di una nota catena italiana di supermercati, quindi dirigersi in direzione via Frà Eremitano a Padova. Dopo aver seguito per un breve tratto la predetta autovettura, giunti in via Aspetti, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo dell’auto e dei suoi occupanti. Sono stati così identificati il conducente, un 59enne nigeriano, incensurato e regolare sul territorio (tassista abusivo, estraneo ai fatti), ed in qualità di passeggera, seduta sul sedile anteriore, la succitata donna. Alla luce delle circostanze sospette in precedenza osservate e dell’atteggiamento assunto da quest’ultima, che affermava di essersi semplicemente recata a comprare del latte, il controllo è stato esteso anche a quanto trasportato nel carrello della spesa, rinvenendo effettivamente al suo interno quattro contenitori per il latte (muniti di etichetta di un noto marchio). Al loro interno, però, c'erano ben 182 ovuli di eroina, per un peso complessivo superiore a 2.050 grammi. La donna è stata condotta in carcere a Verona.