Spacciatore arrestato, patteggia 8 mesi: sorpreso dai carabinieri con l'eroina

Arrestato con dell’eroina, ha deciso di patteggiare. I carabinieri hanno sorpreso un 38enne con della droga addosso e lo hanno arrestato.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno notato un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora, in via Japelli. Sembrava nervoso e hanno deciso di fare un controllo. Ben presto hanno capito il motivo dell’atteggiamento: aveva 3 grammi e mezzo di eroina. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, durante il rito direttissimo in tribunale l’uomo ha deciso di patteggiare. La pena è di 8 mesi e ha il divieto di dimora nel comune di Padova.