Pizzicato dalla polizia con 12 dosi di eroina: arrestato un 34enne

Bloccato prima che potesse darsi alla fuga, è stato trovato in possesso di diversi grammi di eroina.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 10 settembre i poliziotti hanno notato una persona sospetta. Il 34enne di origine tunisina era a bordo di una bici in piazzale stazione e si è fermato di fronte a un negozio etnico in via Bixio. Sembrava in attesa di qualcuno ed è scattato il controllo: aveva quasi 22 grammi di eroina divisi in 12 dosi oltre a 465 euro in contanti. È stato arrestato e denunciato perché inottemperante all’ordine di espulsione.

Allegati